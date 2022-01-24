Защита обжаловала арест замглавы Минтранса Токарева

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Защита обжаловала арест замглавы Минтранса Владимира Токарева по обвинению в мошенничестве на сумму более 500 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Мосгорсуде.

"Защитой Токарева подана апелляционная жалоба на постановление о его заключении под стражу. Рассмотрение жалобы пройдет в Мосгорсуде. Дата слушаний пока не назначена", - сказала собеседница агентства.

В ходе слушаний в первой инстанции защита просила поместить Токарева под домашний арест или назначить ему залог в связи с плохим состоянием здоровья и отсутствием намерений скрываться или давить на свидетелей.

Токареву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц) УК РФ. По версии следствия, с 2016 по 2018 год Токарев, занимая должность первого заместителя генерального директора ООО "Спецтрансстрой", в целях хищения денежных средств данной организации в особо крупном размере вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из числа руководства ООО "Спецтрансстрой" и ООО "Главстройинвест" и иных аффилированных организаций. Согласно материалам дела, Токарев способствовал заключению договора на сумму 523 млн рублей. Хорошевский суд арестовал Токарева до 18 марта.