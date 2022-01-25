На Камчатке возбудили дело о халатности после нападения собак на ребенка

ТАСС, 25 января. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело после нападения собак на ребенка. Об этом сообщается на сайте управления СК РФ по региону.

"По поручению председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина следственным управлением СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту нападения бесхозных собак на ребенка в микрорайоне Рыбачий Вилючинского городского округа по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем 23 января в районе улицы Крашенинникова микрорайона Рыбачий Вилючинского городского округа. На восьмилетнего мальчика напала стая бесхозных собак, которую смог отогнать прохожий. У ребенка на ноге остался синяк от укуса.

Во время осмотра места происшествия следователи нашли будки для бесхозных животных, оборудованные места для их отдыха и кормления.

Сейчас проводятся обыски и допрашиваются лица из числа работников администрации Вилючинского городского округа, а также муниципального учреждения по благоустройству территории района и муниципального приюта для безнадзорных животных. Назначены необходимые экспертные исследования, в том числе направленные на установление психоэмоционального состояния ребенка после произошедшего.