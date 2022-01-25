Суд в Пензе арестовал обвиняемого в покушении на жизнь ребенка

ПЕНЗА, 25 января. /ТАСС/. Первомайский районный суд Пензы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего мужчины, который напал с кухонным топором на ребенка. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"25 января 2022 года Первомайским районным судом города Пензы удовлетворено ходатайство органа следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, днем 20 января 18-летний житель Бессоновского района Пензенской области напал на 10-летнего мальчика возле подъезда дома на улице Глазунова в Пензе и нанес ему несколько ударов кухонным топором. Ребенка госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.