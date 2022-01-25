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Дело Ивана Сафронова

Суд рассмотрит ходатайство ФСБ об ограничении Сафронова в ознакомлении с делом 26 января

Адвокат Дмитрий Талантов сообщил, что находится на самоизоляции из-за коронавируса, поэтому 26 января попросит суд через других адвокатов отложить заседание

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСБ об ограничении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, и его адвокатов в сроках ознакомления с материалами дела 26 января. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сафронова Дмитрий Талантов.

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"Мы получили уведомление о том, что следователь ФСБ Александр Чабан, который ведет дело Ивана, подал ходатайство. Подано оно было, чтобы ограничить наше время на подготовку к процессу. Заседание назначено на 26 января, на 15:30 мск", - сказал защитник. Он добавил, что находится на самоизоляции из-за коронавируса, а потому 26 января попросит суд через других адвокатов отложить заседание. "С самим ходатайством следователя ФСБ мне также не дали ознакомиться", - подчеркнул он.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает. Ранее Мосгорсуд продлил ему арест до 7 января. Следствие по делу завершено, адвокаты знакомятся с материалами дела.

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