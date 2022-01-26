В двух городах Приморья поступили сообщения о минировании всех школ

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Сообщения о минировании всех школ в Находке и Уссурийске Приморского края поступили в мэрии этих городов утром в среду, сообщили ТАСС в пресс-службах городских администраций.

"Сегодня около 09:20 (02:20 мск) в администрацию поступило сообщение о минировании всех школ Находки. Незамедлительно были проинформированы специальные службы. Занятия в школах отменены в обе смены. Весь персонал кроме руководителей и охраны эвакуируется. Всего в городе 23 школы", - сообщили в мэрии Находки.

Аналогично сообщение об угрозе взрыва поступило в администрацию Уссурийска. При этом там эвакуация не объявлялась.

"Работают специалисты, школы обследуют кинологи. Эвакуации, отмены занятий нет. Повода для паники тоже. Устанавливается автор письма. Всего в Уссурийском городском округе 44 школы", - сообщил представитель пресс-службы.

Появление подобных сообщений в регионах Дальнего Востока стало уже регулярным. В частности, на прошлой неделе каждый день начиная с понедельника на Сахалине в оперативные службы поступали сообщения о минировании школ, детских садов, университета, детской больницы и мэрии областного центра. Следователи организовали проверку.