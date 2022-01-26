Метро Ташкента, остановленное из-за сбоя энергосистемы, восстановило работу

ТАШКЕНТ, 26 января. /ТАСС/. Метрополитен Ташкента, работа которого накануне была парализована из-за сбоя энергосистемы страны, полностью восстановил движение электропоездов. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"Сегодня в 5:00 утра (03:00 мск) метро, ставшее одним из самых удобных транспортных средств для жителей столицы, начало доставлять пассажиров в пункты назначения по установленному графику", - говорится в сообщении.

Во вторник утром на юге Казахстана, почти по всей Киргизии и на востоке Узбекистана произошло массовое отключение электроснабжения. Это вызвало приостановку работы аэропортов, железнодорожного транспорта и коммуникаций во многих городах, в частности в Бишкеке, Ташкенте, Алма-Ате. В Минэнерго Узбекистана и Киргизии сообщили об аварии в электросетях Казахстана. В свою очередь в казахстанской компании по управлению энергосетями "Кегок" пояснили, что транзитная линия оказалась перегружена из-за дисбаланса в сети, возникшего в Киргизии и Узбекистане.

В ночь со вторника на среду Минэнерго Узбекистана сообщило, что электроснабжение Ташкента восстановлено на 100%.