Уголовное дело возбудили после смерти астраханца, на которого напала стая бездомных собак

АСТРАХАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Следователи возбудили в Астраханской области уголовное дело по факту смерти местного жителя в результате нападения бездомных собак, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

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"По версии следствия, сегодня неподалеку от гаражного кооператива Энергетик в Приволжском районе Астраханской области стая бездомных собак напала на 58-летнего местного жителя, который направлялся на работу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных и других лиц, ответственных за отлов бродячих животных на территории Приволжского района области. Ход расследования дела находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова, добавили в пресс-службе.