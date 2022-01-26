Дело о гибели 12 рабочих при ремонте на очистных сооружениях Таганрога направили в суд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по делу о гибели 12 рабочих при проведении ремонта на очистных сооружениях в Таганроге. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Неклиновский районный суд Ростовской области, сообщила журналистам прокурор Главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

"Заместитель генпрокурора <...> утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о гибели 12 сотрудников предприятия при проведении ремонтных работ на очистных сооружениях г. Таганрога Ростовской области. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Неклиновский районный суд Ростовской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в мае 2021 года сотрудник муниципального предприятия в нарушение правил безопасности не осуществил контроль за ведением ремонтных работ по замене вышедшей из строя задвижки канализационного коллектора на территории очистных сооружений, расположенных в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Кроме того, он не обеспечил использование рабочими средств индивидуальной защиты, применение которых при возникновении аварии могло способствовать исключению наступления несчастного случая. В результате произошла авария и поступление в техническое помещение газа, что повлекло гибель 12 работников предприятия.

21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области произошла авария на очистных сооружениях (относятся к управлению "Водоканала" Таганрога). По предварительным данным, произошел выброс метана, в результате чего 10 рабочих погибли, еще восемь человек были госпитализированы. Позже два человека умерли в медицинском учреждении.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В рамках дела суд арестовал главного инженера водоканала.