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В Магадане ввели режим ЧС в связи с ростом обращений граждан о бродячих собаках на улицах

Как отметил мэр Юрий Гришан, в городе эта проблема стоит остро

ТАСС, 27 января. Власти Магадана в четверг ввели в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с увеличением обращений граждан о бродячих собаках на улицах города и связанной с этим опасностью для жизни и здоровья населения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

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"Нахождение на улицах бесконтрольных стай бродячих собак представляет опасность. И в нашем городе, к сожалению, эта проблема стоит остро, в связи с чем мы вводим режим чрезвычайной ситуации с установлением местного уровня реагирования", - приводит пресс-служба слова мэра Магадана Юрия Гришана.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ проанализирует случаи гибели людей от нападения собак в различных регионах России и подготовит предложения по совершенствованию законодательства для исключения подобных происшествий. Такое решение было принято после инцидента в Забайкальском крае, где в результате нападения бездомных собак погибла семилетняя девочка.

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