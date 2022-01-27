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В Калининграде возбудили дело по факту стрельбы с тремя пострадавшими

Расследование ведется по статье о хулиганстве

КАЛИНИНГРАД, 27 января. /ТАСС/. Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, возбудили в Калининграде после стрельбы в центральной части города, в результате чего пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре области.

"Следствие возбудило уголовное дело по ст. 213 ч. 2 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре Ленинградского района [Калининграда]", - сообщили в прокуратуре.

По данным областного УМВД, вечером 26 января в Калининграде на ул. 9 Апреля между водителями и пассажирами двух автомобилей произошел дорожный конфликт с применением травматического пистолета. Пострадали трое мужчин. Полиция разыскивает участников конфликта. Ход оперативных мероприятий взяло на особый контроль руководство областного УМВД.

Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что одного из участников инцидента доставили в реанимацию.

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