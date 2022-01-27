Теплоснабжение в селе на юге Красноярского края восстановлено

КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Теплоснабжение в селе Лугавское Минусинского района на юге Красноярского края восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в краевом предприятии "Центр развития коммунального комплекса", занимающимся эксплуатацией теплосетей.

"Работы на сетях завершены, система теплоснабжения запущена", - отметил собеседник агентства

Ранее сообщалось, что под отключения в селе с населением около 1,4 тыс. человек попали пять двухэтажных и 278 частных домов, где проживают около 1 тыс. человек, а также все социальные объекты села - детский сад, школа, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт.

Как пояснили ТАСС в эксплуатационной организации, на теплосетях были выявлены повреждения, которые потребовали проведения сварочных работ и замены участка сетей протяженностью 6 м. Для проведения ремонтно-восстановительных работ было временно приостановлено теплоснабжение.

"О проведении работ накануне была проинформирована единая дежурная диспетчерская служба, администрация района, образовательные и медицинские учреждения", - сообщил собеседник агентства.