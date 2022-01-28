Более половины госпитализированных с отравление в Хасавюрте выписали из больницы

МАХАЧКАЛА, 28 января. /ТАСС/. Врачи в дагестанском Хасавюрте выписали 31 из 45 человек, госпитализированных ранее с признаками пищевого отравления. Об этом в четверг ТАСС сообщили в Минздраве Дагестана.

"В настоящее время в больнице находятся 14 человек, из них 11 детей. Они находятся под постоянным наблюдением врачей. Тяжелых случаев нет, в ближайшее время их тоже готовят к выписке",- сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что число жителей дагестанского Хасавюрта, обратившихся с 1 января с симптомами пищевого отравления, выросло до 172. 45 пациентов получали лечение в больнице. Прокуратура организовала проверку.