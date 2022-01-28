Reuters: число жертв тропического шторма "Ана" на юго-востоке Африки выросло до 86

ТАСС, 28 января. Число погибших на Мадагаскаре, в Мозамбике и Малави в результате разрушений, наводнений и оползней, вызванных тропическим штормом "Ана", увеличилось до 86. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По его информации, в Республике Мадагаскар, на которую шторм обрушился 22 января, погибли 48 человек, в Мозамбике - 18, в Малави - 20. Ранее Agence France-Presse сообщало о 70 погибших в этих трех странах.

Тропический шторм "Ана" зародился в юго-западной части Индийского океана и двинулся к побережью Африки. При смещении шторма на внутренние районы континента сила ветра несколько ослабла, однако количество осадков, выпавших в последние сутки в Зимбабве и Замбии, остается значительным.