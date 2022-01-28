СК возбудил дело по факту жесткой посадки Ми-8 в Ульяновской области

ТАСС, 28 января. Военные следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 Минобороны в Ульяновской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК.

"Военным следственным отделом СК по Ульяновскому гарнизону по факту аварийной посадки военного вертолета Ми-8 в районе поселка Дубки Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов и подготовки к ним")", - сообщили в ГВСУ.

По предварительной информации следствия, вертолет следовал с аэродрома поселка Мулино Нижегородской области в Ульяновскую область. На его борту находились три члена экипажа. Один из них погиб.