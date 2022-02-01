Электроснабжение заречной части Тюмени восстановили

ТЮМЕНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение части Тюмени, где произошло отключение электроэнергии. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе компании "Россети-Тюмень".

В Тюмени 1 февраля произошло аварийное отключение трех подстанций, которые обеспечивают энергоснабжение заречной части города, в том числе районов Тарманы, Мыс.

"Энергетики "Россети-Тюмень" оперативно восстановили электроснабжение части потребителей столицы Тюменской области. В восстановительных работах приняли участие пять бригад компании в составе 20 человек и пять единиц техники", - сказали в пресс-службе.

Как добавили в пресс-службе компании, причиной стал обрыв провода на высоковольтной ЛЭП. Распространяемая информация о технологических нарушениях на подстанциях не подтвердилась.