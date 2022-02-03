Суд в Воронеже рассмотрит 4 февраля жалобу американца Гилмана на арест по уголовному делу

ВОРОНЕЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Воронежский областной суд назначил на 4 февраля заседание по апелляционной жалобе гражданина США Роберта Гилмана на его арест по уголовному делу о применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщила ТАСС в четверг представитель Воронежского облсуда Лада Петина.

"На 4 февраля в 10:00 назначено судебное заседание по апелляционной жалобе на меру пресечения в отношении Роберта Гилмана", - сказала она.

Ранее сообщалось, что гражданин США Роберт Гилман обжаловал арест на два месяца, до 22 марта, который был ему назначен Центральным районным судом в Воронеже по уголовному делу о насилии в отношении полицейского. В среду жалоба из Центрального райсуда поступила в Воронежский областной суд.

17 января в дежурную часть линейного отдела полиции в Воронеже был доставлен 27-летний гражданин США Роберт Гилман, который в состоянии алкогольного опьянения нарушал в поезде порядок, а затем несколько раз ударил ногой полицейского. В отношении Гилмана возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). Также в отношении Гилмана были возбуждены и рассмотрены административные дела по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ"). Американцу было назначено наказание в виде пяти суток административного ареста, постановление Центрального райсуда он обжаловал в Воронежском областном суде, но тот оставил жалобу без удовлетворения.

Гражданин США 25 января был арестован в Воронеже на два месяца - до 22 марта - по уголовному делу о применении насилия в отношении полицейского.