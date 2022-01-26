В Воронеже арестовали гражданина США, который избил полицейского

ВОРОНЕЖ, 26 января. /ТАСС/. Следователи в Воронеже возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего гражданина США, который в поезде в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок и несколько раз ударил ногой полицейского. Гражданин США арестован, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего гражданина США по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 17 января в дежурную часть линейного отдела полиции Юго-Восточной железной дороги в Воронеже был доставлен 27-летний гражданин США, который в состоянии алкогольного опьянения в поезде нарушал порядок, а затем несколько раз ударил ногой полицейского. "Нападавший задержан по подозрению в совершении указанного преступления, по ходатайству органов следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.