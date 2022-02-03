В МЧС назвали причину пожара на базе отдыха в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС установили, что причиной пожара на базе отдыха в Тюменской области стало замыкание электропроводки. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

"Предварительная версия специалистов о причине пожара - короткое замыкание электропроводки", - сказали в пресс-службе.

Пожар произошел 2 февраля в районе 20-го км Ялуторовского тракта на базе отдыха "Боровое" в одноэтажном здании проката инвентаря размерами 40х15 м. К моменту прибытия первого пожарного-спасательного подразделения здание было полностью охвачено огнем.