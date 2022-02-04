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Замминистра строительства Омской области признал вину в получении взятки

Владимир Сычев попросил суд назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста

ОМСК, 4 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимир Сычев, обвиняемый в получении взятки в 1,5 млн рублей за покровительство коммерческой организации, признал свою вину. Об этом сообщила в пятницу ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Лариса Болдинова.

"Сычев свою вину признал, он просит суд оставить его под домашним арестом", - сказала Болдинова.

О задержании Сычева и бизнесмена Дмитрия Шестакова, обвиняемого в даче взятки, следственные органы сообщили накануне. По версии следствия, замминистра получил об Шестакова взятку в особо крупном размере в сумме свыше 1,5 млн рублей за покровительство этой коммерческой организации. По местам их работы и жительства были проведены обыски.

В пятницу суд должен избрать им меру пресечения.

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