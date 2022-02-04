В Волгоградской области задержали рецидивиста, сбежавшего из отдела полиции в Краснодаре

КРАСНОДАР, 4 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Волгоградской области ранее сбежавшего задержанного из отдела полиции в Краснодаре, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в пятницу.

В конце января сообщалось, что при сопровождении оперативным дежурным задержанных лиц из специального помещения содержания в туалет 46-летний мужчина, который ранее был судим и находился в федеральном розыске, совершил побег из отдела полиции в Краснодаре, было организовано проведение проверки.

"В результате проведенного сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Волгоградской области задержан ранее судимый 46-летний местный житель, самовольно покинувший помещение отдела полиции в Краснодаре", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что мужчина после побега находился у своих родственников в городе Суровикино. По данным ведомства, задержанный является рецидивистом, ранее он заочно приговорен судом к 3,5 года лишения свободы за совершение кражи. "В ближайшее время задержанный будет доставлен в СИЗО краевого центра для последующего исполнения приговора суда", - резюмировали в ведомстве.