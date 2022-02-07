В Смоленске на женщину с ребенком напали бездомные собаки

ТАСС, 7 февраля. Следователи организовали проверку после сообщений СМИ о нападении бездомных собак на женщину с малолетним ребенком в Смоленске. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Смоленской области.

"Организована доследственная проверка по появившимся в социальных сетях и средствах массовой информации публикациям о том, что 6 февраля 2022 года в Смоленске на улице Лавочкина бездомные собаки напали на женщину, которая несла на руках малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.

Ранее в местных СМИ сообщалось, что собаки стаей напали на женщину и укусили ее. На основании публикаций прокуратура Смоленской области также организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности органа местного самоуправления и иных уполномоченных органов и организаций по обращению с животными без владельцев.