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На Кубани задержали мужчину, который ушел из дома с ружьем

В его отношении возбуждено уголовное дело

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции на Кубани разыскали ушедшего из дома с ружьем мужчину, страдающего психическим расстройством, он оказал сопротивление при задержании, был обезоружен. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в понедельник.

Накануне в полицию в Абинском районе поступило сообщение о том, что из дома сбежал 26-летний местный житель, страдающий психическим расстройством, предварительно сообщалось, что он может быть вооружен.

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение разыскиваемого и задержали его в лесном массиве на окраине города. При попытке задержания мужчина оказал сопротивление полицейским, однако правоохранителям удалось обезоружить его", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительной версии, мужчина похитил гладкоствольное ружье из сейфа отца. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств")", - резюмировали в краевом главке полиции.

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