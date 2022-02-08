Подозреваемый в подрыве банкомата Сбербанка в Ивантеевке был судим за грабеж

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в подрыве банкомата в отделении Сбербанка в Ивантеевке, ранее был судим за грабеж. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Установлено, что подозреваемый в попытке кражи денег из банкомата в Ивантеевке ранее был судим по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"), в настоящее время он нигде не работает", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что погибший при попытке кражи денег также нигде не работал.

В ночь на понедельник двое грабителей пытались вскрыть банкомат в отделении Сбербанка на Студенческой улице при помощи газа, в результате чего произошел взрыв и небольшое возгорание, повреждены остекление фасада отделения банка, внутренняя отделка помещения и входная дверь. При взрыве один из мужчин погиб. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело (ст. 30 и ст. 158 УК РФ). Позже подозреваемый сдался полиции, им оказался ранее судимый уроженец Удмуртии 1988 года рождения.