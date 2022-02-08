В Воронежской области вынесли первый приговор по делу о поддельном сертификате от ковида

ВОРОНЕЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Суд в Воронеже приговорил бывшую сотрудницу фельдшерско-акушерского пункта Подгоренской районной больницы Воронежской области к штрафу в 70 тыс. рублей за то, что выписала сертификат о вакцинации от ковида без фактического ее проведения. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

"Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей в доход государства", - сообщила она.

Как сказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе СУ СК по Воронежской области, это первый в регионе приговор по делу о поддельном сертификате.

Как уточняется в сообщении, в июне 2021 года сотрудница фельдшерско-акушерского пункта Подгоренской районной больницы получила от мужчины 3 тыс. рублей за медицинский документ о якобы проведенной вакцинации против ковида, хотя прививка не была сделана. В отношении медработника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), но после изучения всех обстоятельств ее действия переквалифицировали по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ ("Получение мелкой взятки").