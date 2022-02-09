Суд в Самаре приговорил к 10 годам колонии экс-полицейского за ДТП с погибшими

САМАРА, 9 февраля. /ТАСС/. Суд назначил 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима бывшему полицейскому, по вине которого произошло ДТП с двумя погибшими в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Волжский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, в состоянии опьянения". Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, экс-полицейского лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года. Также суд удовлетворил гражданские иски в интересах потерпевших на общую сумму 4 млн рублей.

Суд установил, что 7 августа 2020 года вечером находившийся в отпуске инспектор ДПС за рулем автомобиля Datsun On-Do, двигался по дороге А-300 Самара-Большая Черниговска - граница с Республикой Казахстан в направлении от города Самары к селу Большая Глушица. Нарушив правила дорожного движения, на перекрестке с дорогой в село Подъем-Михайловка Волжского района он столкнулся с идущим впереди автомобилем Hyundai Solaris, после чего тот выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком Volvo.

В машине Hyundai Solaris находилась семья с тремя детьми в возрасте от двух месяцев до трех лет. В результате ДТП родители погибли, здоровью их двухлетнего сына был причинен тяжкий вред. После происшествия сотрудник полиции отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и явился на обследование лишь на следующий день, уточнили в областной прокуратуре. Следственное управление СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по факту ДТП.

Приговор суда в законную силу не вступил.