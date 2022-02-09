Прокуратура назвала предварительную причину аварийной посадки Cessna в Татарстане

ТАСС, 9 февраля. Легкомоторный самолет Cessna, по предварительным данным, совершил аварийную посадку в Бугульминском районе Татарстана из-за отказа двигателя, сообщает в среду Приволжская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, в ходе выполнения полета произошел отказ двигателя, в связи с чем была осуществлена вынужденная посадка", - говорится в распространенном сообщении.

По предварительным данным, 9 февраля легкомоторный самолет Cessna 172, принадлежащий Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации, совершил аварийную посадку в 15 км от аэропорта Бугульмы. Самолет выполнял учебный полет. На борту находились два человека, они не пострадали.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ и Приволжская транспортная прокуратура проводят проверки.