Верховный суд РФ освободил из-под домашнего ареста юриста "Томского пива" Литвина

В ноябре 2020 года Литвину было предъявлено обвинение в мошенничестве, суд постановил заключить его под стражу. В сентябре 2021 года он был заключен под домашний арест до 30 января 2022 года. Ранее следствие сообщало, что сотрудник компании в 2016 году, введя в заблуждение томского предпринимателя, подготовил договор купли-продажи двух земельных участков в Томске. На основании договора ОАО "Томское пиво" получило право собственности на данные земельные участки по заниженной стоимости, предпринимателю причинен ущерб в сумме более 1 млн рублей. "Несмотря на истечение срока домашнего ареста 30 января 2022 года Вячеслав Литвин освобожден не был, а фактически остался под домашним арестом еще дополнительно 10 дней вплоть до заседания Верховного суда РФ. Естественно, что в самом начале судебного заседания в Верховном суде РФ защитой было заявлено об истечении срока домашнего ареста и необходимости принять меры судом. Председательствующий сказал, что вопрос защитников по мере пресечения был разрешен судом в совещательной комнате, <…> сейчас Литвин свободен. Суд освободил его из-под домашнего ареста", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас мера пресечения в отношении его подзащитного не избрана вообще, он был освобожден от спецбраслета и другого оборудования в зале заседания, однако суд первой инстанции в Томске может назначить новую меру пресечения по своему усмотрению.

Также адвокат пояснил, что Верховный суд РФ рассматривал жалобу на решение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции (Кемерово) - об изменении подсудности, однако ее суд не удовлетворил, территориально дело Литвина осталось закреплено за Томском. Вместе с тем было рассмотрено прошение защиты о мере пресечения.

Связь с делом Ивана Кляйна

30 декабря 2021 года Советский районный суд Томска приговорил к 2 годам колонии общего режима мэра города Ивана Кляйна по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. В отношении Кляйна было возбуждено два уголовных дела о превышении полномочий (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и еще одно - о незаконном предпринимательстве. Кляйн был временно отстранен от должности решением суда 18 ноября. В ходе оглашения приговора суд заменил статью обвинения с ч. 2 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") на ч. 2 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РФ.

По версии следствия, Кляйн в интересах ОАО "Томское пиво" подписал подготовленное по его указанию постановление об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка, смежного с земельным участком этого общества. Также мэр дал подчиненным указание внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта, расположенного на земельном участке ОАО "Томское пиво".

Кроме того, следствие считает, что мэр дал незаконное указание подчиненным обеспечить предоставление его дочери муниципального земельного участка в Томске без проведения торгов, а также подписал необходимое для этого постановление. Кляйн вопреки установленному запрету на участие в управлении коммерческой организацией лично и через доверенное лицо осуществлял контроль за деятельностью ОАО "Томское пиво", планировал общие направления работы данной организации, давал указания ее сотрудникам, принимал управленческие решения в ее интересах.