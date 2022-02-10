СК возбудил уголовное дело после падения наледи на ребенка под Тулой

ТУЛА, 10 февраля. /ТАСС/. Двенадцатилетнюю девочку госпитализировали после падения на нее наледи с крыши дома в городе Узловая Тульской области. По факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"В Узловском районе Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту получения травм несовершеннолетней в результате падения на нее наледи. <...> В настоящее время следователями СК проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы случившегося, изъята документация, представляющая интерес для следствия, назначены необходимые судебные экспертизы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, наледь упала на двенадцатилетнюю девочку, когда она проходила вдоль многоквартирного дома по улице Беклемищева в городе Узловая. С полученным травмами ребенка доставили в больницу, в настоящее время ей оказывают необходимую медицинскую помощь. "В ходе следствия будет дана правовая оценка действий лиц, ответственных за организацию работ по очистке дома от снега и наледи", - добавили в пресс-службе.

Ранее в СК возбудил уголовное дело по факту травмирования десятилетнего ребенка при падении глыбы льда с крыши пятиэтажного дома в Туле. В рамках расследования уголовного дела задержан и взят под домашний арест 34-летний директор местной управляющей компании.