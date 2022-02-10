В Армавирском педуниверситете проводят выемку документации в рамках уголовных дел

КРАСНОДАР, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документации в Армавирском государственном педагогическом университете (АГПУ) в рамках уголовных дел и проверок в отношении руководства вуза. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах Краснодарского края.

"В Армавирском педагогическом университете проводятся следственные действия, в том числе выемка документации", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что силовики также проверяют деятельность Армавирского колледжа управления и социально-информационных технологий, созданного по предварительным данным, семьей ректора на базе университета. По предварительной версии, для работы колледжа, являющегося негосударственным, использовалось помещение одного из факультетов педуниверситета.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении проректора АГПУ Эльвиры Чияновой. Также в университете на причастность к выявленным фактам мошенничества при оформлении командировок и на предмет подделки документа о высшем образовании проверяют ректора Амбарцума Галустова.