Ученики сгоревшей школы в Цунтинском районе Дагестана продолжат учебу в соседнем селе

МАХАЧКАЛА, 11 февраля. /ТАСС/. Учащиеся школы в селе Хибиятли в Цунтинском районе Дагестана, где в четверг вечером произошел пожар, продолжат учебу в соседней Междуреченской СОШ, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе районной администрации.

"Ученики Хибиятлинской школы будут обучаться в соседней Междуреченской СОШ. Расстояние от селения Хибиятли до Междуреченской школы шесть километров, будет обеспечен подвоз детей двумя автобусами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, школа была ветхой, ранее планировалось строительство нового здания.

Ранее сообщалось, что в селе Хибиятли Цунтинского района Дагестана горит двухэтажное здание школы. В 23:00 мск пожар был локализован и ликвидировано открытое горение. После пожара в школе села Хибиятли прокуратура Дагестана организовала проверку. По данным регионального МЧС, здание школы полностью сгорело.