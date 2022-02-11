На Ямале возбудили уголовное дело о мошенничестве почти на 2 млн рублей

ТАСС, 11 февраля. Уголовное дело возбудили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) после того, как мошенники под видом полицейского и сотрудника банка вынудили местного жителя перевести на счета более 1,9 млн рублей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе УМВД России по региону.

"В ходе проведения проверки сотрудники полиции установили, что накануне заявителю позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил о выявлении факта мошенничества с его банковским счетом, для недопущения которого соединил с якобы представителем банка. Под предлогом отмены операции по несанкционированному оформлению потребительского кредита лжесотрудник банка убедил заявителя перечислить денежные средства на указанные счета. <...> По данному факту следственным отделом ОМВД России по Ноябрьску возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сначала мужчина перевел 440 тыс. рублей через банкомат и личный кабинет, на следующий день оформил кредит в банке и под диктовку мошенников перевел 1,5 млн рублей на различные банковские счета. В течение двух дней злоумышленники обманули мужчину на общую сумму почти 2 млн рублей.