Защита Ивана Сафронова завершила ознакомление с материалами его дела

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сторона защиты обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова завершила ознакомление с материалами его уголовного дела. Об этом журналистам сообщил один из адвокатов Сафронова Иван Павлов (признан в РФ иноагентом).

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"Ознакомление с материалами уголовного дела Ивана Сафронова официально закончено", - написал Павлов в своем телеграм-канале. Ранее адвокаты журналиста заявляли, что следователь ФСБ запрещал им делать выписки и иным образом копировать материалы дела Сафронова, мотивируя это тем, что они секретные, и представителям защиты приходилось их заучивать наизусть. Позже суд ограничил адвокатов в сроках ознакомления до 10 февраля.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает. В настоящее время расследование дела закончено.