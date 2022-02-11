В реке Безымянке под Сочи обнаружили тело мужчины

СОЧИ, 11 февраля. /ТАСС/. Спасатели, ведущие поиск послушника монастыря в Сочи, пропавшего при переходе вброд реки Безымянки, обнаружили тело мужчины, сообщили журналистам в пятницу в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС России.

"Сотрудники ЮРПСО, ведя поиск вдоль реки Безымянка, обнаружили тело мужчины в середине русла реки: в завале из веток, прутьев. Подойти к месту нахождения погибшего в гидрокостюмах не представляется возможным. В настоящий момент спасатели наводят навесную переправу, чтобы эвакуировать тело из воды на берег", - говорится в сообщении отряда. Погибшего передадут сотрудникам Следственного комитета в Краснодарском крае для установления личности.

Ранее сообщалось, что 9 февраля группа монахов Валаамского Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря переходила вброд Безымянку в горном селе Аибга под Сочи, одного из них унесло потоком, спасатели вели его поиски. Река Безымянка мелкая, обычно ее можно перейти пешком, но из-за осадков уровень воды резко в реке поднялся почти до 1,5 м.