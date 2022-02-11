Следователь ФСБ принял ходатайство адвокатов Сафронова о прекращении его дела

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Следователь ФСБ Александр Чабан согласился принять все ходатайства стороны защиты обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, в том числе о прекращении его уголовного дела. Об этом журналистам сообщил один из адвокатов фигуранта Иван Павлов (признан иноагентом).

"После огласки в СМИ, спустя три часа, следователь Александр Чабан принял все ходатайства адвокатов Сафронова. Но отказался ставить подпись о принятии", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Павлов заявлял, что Чабан отказался принимать ходатайство адвокатов Сафронова о прекращении уголовного дела.

Адвокаты мотивировали свое ходатайство тем, что в материалах дела не сказано, какие именно секретные сведения Иван Сафронов якобы передал за границу, зачем, когда и для кого он их собирал. Кроме того, там подчеркивается, что Сафронов не имел допуска к гостайне, а все сведения для написания журналистских материалов он получал из открытых источников.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает. В настоящее время расследование дела закончено.