Компания-застройщик компенсирует ущерб сотрудникам Госдумы из-за падения лесов на машины

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Территория Георгиевского переулка у строительной площадки, где обрушились строительные леса, будет оцеплена для обеспечения безопасности прохожих и сотрудников Государственной Думы. Материальный ущерб, нанесенный автомобилям сотрудников Госдумы, будет в полном объеме компенсирован, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе АО "Ингеоцентр".

Ранее в пятницу в 11:45 произошло вырывание крепежных анкеров из старой кирпичной кладки фасада. Элементы защитных лесов упали на пустые припаркованные автомобили, никто не пострадал.

"Несмотря на то, что ответственность генерального подрядчика полностью покрывается действующим договором страхования, застройщик считает необходимым принять дополнительные меры для исключения повторения подобных ситуаций в дальнейшем. На данный момент мы взяли ситуацию под жесткий контроль и привлекли дополнительные рабочие силы: территория Георгиевского переулка у строительной площадки будет оцеплена для обеспечения безопасности прохожих и сотрудников Государственной Думы; сотрудники строительного департамента застройщика совместно с генеральным подрядчиком демонтируют оставшиеся строительные леса и разбирают последствие завала, новые строительные леса будут смонтированы с дополнительными крепежными элементами, а места крепления будут усилены по результатам дополнительного обследования фасада; материальный ущерб нанесенный автомобилям сотрудников Государственной Думы будет в полном объеме компенсирован в рамках договора страхования", - сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что имущество жителей близлежащих многоквартирных домов не пострадало.

"Для защиты прохожих и сотрудников Государственной Думы на фасад здания со стороны Георгиевского переулка весной 2021 года были смонтированы защитные леса, предохраняющие от осыпания старой штукатурки и мелких элементов фасад", - сообщили в обществе.

АО "Ингеоцентр" качестве застройщика обеспечивает реализацию Многофункционального комплекса по адресу: г. Москва, ЦАО, Тверской район, Камергерский переулок, вл. 4, стр. 1, 3; Георгиевский переулок, вл. 1, стр. 1, 2, 3. Реализация производится силами генподрядой организации АО "ФОДД". "В состав объекта включено 4-этажное кирпичное здание по адресу: г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1, подлежащее реконструкции. На данный момент фасадные работы по нему не ведутся. По плану-графику строительства они запланированы на лето 2022 года", - подтвердили в пресс-службе акционерного общества.