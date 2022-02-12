Губернатор поручил разместить жильцов сгоревшего дома в Подмосковье

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию с пожаром в одном из домов Орехово-Зуева и поручил позаботиться о жильцах, которые были эвакуированы. Люди должны быть размещены и обеспечены всем необходимым на первое время, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Поручил позаботиться о каждом жильце. Сейчас людей разместили в 16-й школе. Там работает штаб по расселению", - сказал Воробьев, чьи слова приводятся в его официальном телеграм-канале.

В жилом многоквартирном доме в Орехово-Зуеве произошел пожар. Спасатели эвакуировали 37 человек, пятеро из них дети. Пострадавших и погибших нет.