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Школы Петропавловска-Камчатского эвакуировали из-за сообщений о минировании

Вторая смена также отменена

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 февраля. /ТАСС/. После анонимного сообщения о возможном акте терроризма во вторник были эвакуированы ученики всех работающих школ Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В Петропавловске-Камчатском утром 14 февраля из-за сообщения о возможном акте терроризма были эвакуированы ученики и сотрудники всех школ города. Никто из детей не пострадал. Вторая смена отменена", - говорится в сообщении.

Подобные сообщения уже поступали 26 января и 8 февраля. Угрозы злоумышленников тогда не подтвердились.

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