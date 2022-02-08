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Учеников всех школ Петропавловска-Камчатского эвакуировали из-за сообщений о минировании

В учреждениях работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 февраля. /ТАСС/. После анонимного сообщения о возможном акте терроризма во вторник были эвакуированы ученики всех работающих школ Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"О поступившем сообщении немедленно были проинформированы правоохранительные органы и все экстренные службы. Их сотрудники сейчас работают в учреждениях", - говорится в сообщении.

Всего в Петропавловске-Камчатском 42 школы. 12 из них были закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу.

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