Суд приговорил к 12 годам строгого режима жителя Красноярска за убийство и разбой

КРАСНОЯРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Красноярский краевой суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима за убийство и разбой 37-летнего мужчину, обвинение против которого поддержал замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре края.

"С учетом позиции государственного обвинителя подсудимый признан виновным и по совокупности вышеуказанных преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также последующим ограничением свободы после освобождения на один год", - говорится в сообщении. Также суд удовлетворил гражданский иск, заявленный родственником погибшего, о компенсации морального вреда на сумму 1 млн рублей.

Демешин в четверг во время рабочей поездки в Красноярск выступил в краевом суде и поддержал обвинение в отношении жителя Красноярска по делу об убийстве и разбое. Замгенпрокурора попросил приговорить его к 13,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным следствия, в марте 2014 года обвиняемый, имевший долги перед ломбардом, решил убить своего знакомого, работавшего водителем-экспедитором. Когда тот подъехал на грузовом автомобиле для разгрузки товара, обвиняемый проследовал за ним в грузовой отсек автомобиля, где нанес ему 13 ударов ножом, взломал находившийся там сейф и похитил 197 тыс. рублей.