Омбудсмен в Москве рассказала о состоянии обнаруженных в квартире младенцев

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Здоровью двух восьмимесячных близнецов, которых нашли в одной из московских квартир, ничего не угрожает. Дети находятся в медицинском учреждении, сообщила ТАСС в среду уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Ночью в квартире жилого дома на улице Плеханова были обнаружены двое малолетних детей. Мальчикам 8 месяцев, они братья-близнецы. По предварительной информации, их некоторое время не кормили.

"Совместно с правоохранительными органами и следствием разбираемся в причинах произошедшего. Это происшествие находится под моим личным контролем. Мной направлены запросы в органы опеки и попечительства, поскольку родителей ранее лишали родительских прав в отношении других детей, и семья должна стоять на учете. В настоящий момент здоровью близнецов ничего не угрожает", - сказала Ярославская.

Она добавила, что дети находятся в медицинском учреждении под пристальным наблюдением врачей.

"Личность родителей установлена, с ними уже проводятся следственные действия", - сказала Ярославская.