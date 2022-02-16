В прокуратуре назвали возможную причину вспышки норовируса среди школьников в Чувашии

ТАСС, 16 февраля. Эксперты назвали нарушение санитарных правил одной из вероятных причин, которые привели к вспышке норовируса в средней школе №16 города Новочебоксарск в Чувашии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду прокуратурой республики.

Ранее сообщалось, что 12 января учебу в школе по причине недомогания пропустили 167 детей, 57 из которых обратились за медицинской помощью. Жалобы на состояние здоровья были также у 15 работников школы. У обратившихся в лечебное учреждение диагностирована норовирусная инфекция. Сейчас все пациенты выздоровели.

"Согласно заключению специалистов, вероятными причинами заболевания детей могли послужить нарушения санитарных правил образовательным учреждением, в том числе возможный контакт изготовленной (смешанной) в помещении школы пищевой продукции с поверхностями, содержащими вирусную инфекцию. При этом анализы работников пищеблока показали отсутствие у них указанной инфекции", - отмечается в сообщении.

Проведенные исследования контрольных экземпляров готовой пищевой продукции из школы, а также используемой бутилированной воды не выявили наличие вирусов или бактерий, являвшихся возбудителями соответствующего заболевания.

В результате проверки прокуратура Новочебоксарска совместно со специалистами Роспотребнадзора выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в организации поставщика питания в школу. Так, в овощном цехе отсутствовала необходимая вытяжная система, раковина для мытья рук, уборка складского помещения выполнялась некачественно. Проверка образовательного учреждения установила, что учителя школы несвоевременно делали профилактические прививки, а также не вовремя проходили профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. Влажная уборка помещений проводилась не ежедневно, выявлены следы поражения грибком на потолках пищеблока и нарушения при организации питьевого режима в учебных кабинетах.

Прокуратура города внесла в адрес директора школы представление с требованием устранить указанные нарушения, которое уже исполнено. Врио директора ООО "Валдай" (является поставщиком питания в школу - прим. ТАСС) привлечен к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения"). Ему назначен штраф в размере 5 тыс. рублей. Самой организации на основании постановления Роспотребнадзора назначен штраф в размере 30 тыс. рублей. Административное дело возбуждено также на директора образовательного учреждения.