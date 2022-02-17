Задержанный в Приморье глава района незаконно перезаключил контракт на 31 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля. /ТАСС/. Глава Партизанского района Приморского края Лев Хамхоев, задержанный в четверг по подозрению в злоупотреблении полномочиями, незаконно расторг муниципальный контракт, увеличив его стоимость с 22 до 31 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"По версии следствия, в марте 2021 года подозреваемый из личной заинтересованности, используя свое служебное положение, по надуманным основаниям инициировал расторжение муниципального контракта, заключенного между администрацией и юридическим лицом в рамках исполнения муниципальной программы по обеспечению пожарной безопасности, на сумму более 22 млн рублей в пользу заключения аналогичного контракта с иным хозяйствующим субъектом, при этом сумма контракта существенно превысила стоимость ранее заключенного контракта и составила более 31 млн рублей, которые были оплачены в полном объеме", - говорится в распространенном сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), осужденному по этой статье грозит до семи лет лишения свободы. Во время "Прямого разговора", который транслировался в социальных сетях и на региональных телеканалах, губернатор Приморья Олег Кожемяко раскритиковал Хамхоева за неисполнительность и задержки с решением насущных вопросов жителей территории.

"Мы видели, как много там [в районе] накопившихся за последние годы проблем, которые, к сожалению, глава района не решал. Это вопросы были связаны и с благоустройством, очень много жалоб мне поступало. Вопросы были связанные и с достройкой школы Волчанцах из-за того, что неправильно был продуман проект, внесены корректировки в проект, в итоге люди не получили ни садика, ни школы", - сказал глава Приморья.

Партизанский район Приморья располагается на юге края, через него проходит важная магистраль "Артем - Находка - Порт Восточный", соединяющая порты юго-восточной части края с Владивостокской агломерацией и пограничными переходами с КНР.