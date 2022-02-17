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Главу района в Приморье задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями

В СМИ сообщили, что преступление, в котором подозревают Льва Хамхоева, может быть связано со строительством дорог

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля. /ТАСС/. Глава Партизанского района Приморского края Лев Хамхоев в четверг задержан правоохранительными органами по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

"Задержан глава Партизанского района Приморья по подозрению в коррупционном преступлении", - сообщил представитель ведомства. Он уточнил, что дело возбуждено по части 2 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

Партизанский район Приморья располагается на юге края, через него проходит важная магистраль "Артем - Находка - Порт Восточный", соединяющая порты юго-восточной части края с Владивостокской агломерацией и пограничными переходами с КНР. По данным местных СМИ, преступление, в котором подозревается Хамхоев, может быть связано со строительством дорог.

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