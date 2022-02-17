Суд заключил под стражу экс-зампрокурора Новосибирской области по делу о взятке

НОВОСИБИРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска арестовал до апреля бывшего зампрокурора Новосибирской области Андрея Турбина, который был задержан по подозрению во взяточничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде в четверг.

"В отношении Турбина А. Ю., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), и в отношении Белоуса С. А. (еще одного фигуранта - прим. ТАСС), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 апреля 2022 года", - сказала собеседница агентства.

Как сообщал ТАСС ранее источник в правоохранительных органах, Турбин и его бывший начальник, экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев были задержаны 16 февраля. По данным источника, они подозреваются в получение взяток от представителей криминальных кругов и собственников крупного торгового центра "Восток", расположенного на окраине Новосибирска, куда после закрытия крупнейшего в Сибири Гусинобродского рынка в 2015 году переместились многие продавцы. По данным источника ТАСС, представители криминальных кругов и руководство ТЦ давали взятки экс-прокурору за покровительство и уход от проверок.