Суд не стал ужесточать меру пресечения Эдварду Билу из-за сведений в фейковом аккаунте

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отказал в удовлетворении требований Уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) и прокуратуры об ужесточении блогеру Эдварду Билу меры пресечения. Как сообщил ТАСС адвокат блогера Сергей Жорин, срок ареста просили установить до 17 апреля.

Что известно о ДТП на Садовом кольце с участием Эдварда Била

"Суд отказал в удовлетворении требований УИИ и прокуратуры. Мера пресечения в отношении моего подзащитного осталась той же (запрет определенных действий - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства. В суде также подтвердили факт отказа об изменении Билу меры пресечения.

Ранее УИИ и прокуратура в рамках рассмотрения уголовного дела о ДТП на Смоленской площади в Москве, спровоцированном блогером, попросили ужесточить ему меру пресечения.

По словам адвоката блогера Сергея Жорина, УИИ якобы установила нарушения, комиссия нашла один из фейковых аккаунтов Била в Instagram и посчитала, что его ведет Бил.