Семь ТЦ в Подмосковье проверяют после сообщений о минировании

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Кинологи проверяют семь торговых центров в Подмосковье после анонимного сообщения об угрозе взрывов, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Аноним прислал письмо на электронную почту Басманного суда Москвы о минировании торговых центров "Твой дом" в Красногорске и Мытищах, "Капитолий" в Орехово-Зуеве, двух магазинов "Мега" в Химках и Котельниках, ТЦ "Вегас" и "Чайнатаун" в Ленинском городском округе. Все здания проверяют кинологи", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, проводится ли эвакуация на время проверки.

Ранее в четверг неизвестный сообщил об угрозе взрыва во всех торговых центрах Москвы, судах и вокзалах.

ФСБ 10 февраля сообщила о задержании 14 участников "сваттинговых" интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений об угрозах взрывов в конце 2021 и начале 2022 годов. Организатором и администратором этих сообществ, по данным ФСБ, был гражданин Украины Антон Осипчук.