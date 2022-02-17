Замначальника управления дорожного хозяйства Ульяновска арестовали

УЛЬЯНОВСК, 17 февраля. /ТАСС/. Суд в четверг арестовал заместителя начальника управления дорожного хозяйства и транспорта города Ульяновска, который подозревается в получении взятки в размере 1 млн рублей от одного из частных перевозчиков. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по региону.

По данным администрации города, эту должность занимает Геннадий Шакиров.

"По ходатайству следователя следственного отдела по Ленинскому району города Ульяновска следственного управления СК России по Ульяновской области в отношении заместителя начальника управления дорожного хозяйства и транспорта, обвиняемого в получении взятки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, в период с апреля 2021 года по 15 февраля 2022-го подозреваемый получил взятку от местного предпринимателя, осуществляющего маршрутную перевозку пассажиров по городу Ульяновску. Общая сумма составила 1 млн рублей.

Чиновник был задержан 15 февраля в результате совместных действий сотрудников региональных управлений ФСБ и Следственного комитета России. Заместителю начальника управления дорожного хозяйства и транспорта предъявлено обвинение по п. "б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом за незаконные действия с вымогательством взятки в крупном размере").