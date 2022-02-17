Следствие требует арестовать главу сети МФЦ в Коми

СЫКТЫВКАР, 17 февраля. /ТАСС/. Руководитель госучреждения Республики Коми "Многофункциональный центр" Наталья Жегунова задержана, следственные органы УФСБ России по Республике Коми требуют ее ареста. Женщине уже предъявили обвинение, сообщили ТАСС в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

Ранее пресс-служба УФСБ по Коми сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении Жегуновой по ч. 3 ст. 160 УК РФ. При этом в ведомстве не сообщали о задержании Жегуновой и ее статусе.

"17 февраля в Сыктывкарский городской суд поступило ходатайство следственных органов (СО УФСБ России по Республике Коми) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя ГАУ РК "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми" Натальи Жегуновой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере"). 16 февраля Жегунова была задержана", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В четверг в суд поступили материалы с более тяжкой статьей уголовного дела - ч. 4 ст. 160 УК РФ, что свидетельствует об особо крупном размере растраты. По версии следствия, руководитель в декабре 2020 года, используя свое служебное положение, присвоила денежные средства МФЦ в крупном размере, выделенные подчиненным работникам учреждения, под видом премиальных выплат.