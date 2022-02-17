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В Липецкой области возбудили дело после нападения собаки на ребенка

Пострадавшая получила рваные раны предплечья

ТАСС, 17 февраля. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после того, как бродячая собака напала на девятилетнюю школьницу в Липецкой области. Девочке оказана медпомощь, у нее рваные раны предплечья, сообщила пресс-служба областного следственного управления СК РФ.

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"По поручению председателя Следственного комитета РФ следственными органами СУ СК России по Липецкой области по факту нападения собаки на 9-летнюю школьницу в поселке Солидарность возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в среду бродячая собака в Елецком районе напала на девятилетнюю девочку, которая возвращалась домой из школы, из-за чего ребенок получил рваные раны левого предплечья. "Пострадавшей девочке оказана медицинская помощь. С целью установления тяжести причиненного ее здоровью вреда назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавили в сообщении. Следователи проверят наличие схожих случаев агрессивного поведения собак в Елецком районе, после чего дадут оценку действиям или бездействию должностных лиц местных администраций и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных.

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РоссияЛипецкая область
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