КС РФ отказал фигуранту дела "Зимней вишни" в жалобе на замену судей в ходе слушаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ) по итогам рассмотрения жалобы экс-главы ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова признал соответствующими конституции нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ, которые позволяют в исключительных случаях заменять судей во время процесса без перевода дела на повторное рассмотрение новым судьей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте КС в четверг.

"Ст. 242 и ч. 1 и 3 ст. 255 УПК РФ не противоречат Конституции РФ, поскольку позволяют, если разрешение вопроса о продлении срока содержания под стражей не терпит отлагательства, а осуществление его судьей, в чьем производстве находится уголовное дело, объективно невозможно, принять решение о продлении срока содержания под стражей единолично иному судье того же суда, <…> по результатам изучения материалов уголовного дела, исследования в условиях устности и непосредственности представленных сторонами обвинения и защиты доказательств", - говорится в опубликованном постановлении КС.

Жалоба фигуранта дела "Зимней вишни"

Поводом для проверки законности положений двух статей УПК РФ стала жалоба экс-главы ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, арестованного в мае 2018 года. Генерал Мамонтов обвиняется в преступной халатности, приведшей, по версии следствия, в марте 2018 года к пожару в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Следствие полагает, что экс-глава ГУ МЧС по региону знал о грубых нарушениях пожарной безопасности в торговом центре и не попытался их устранить. Также Мамонтова подозревают в мошенничестве и растрате.

С декабря 2019 года дело в отношении Александра Мамонтова рассматривала судья Центрального районного суда города Кемерово Инна Михайленко, она же неоднократно принимала решения о продлении меры пресечения генералу. 1 декабря 2020 года из-за "длительной нетрудоспособности" Михайленко вопрос о продлении срока содержания Мамонтова в СИЗО рассмотрел судья этого же суда Александр Вялов. Позже, с 13 января 2021 года, дело снова вернулось к судье Михайленко.

Экс-глава ГУ МЧС по области обращался с апелляционными и кассационными жалобами в вышестоящие судебные инстанции. По мнению его защиты, замена судьи без возвращения дела на рассмотрение с самого начала нарушила конституционный принцип неизменности суда. В жалобах адвокаты отметили, что судья Вялов при принятии решения не располагал информацией о деле по существу, в то время как по состоянию на 1 декабря 2020 года судом были уже допрошены 115 потерпевших и 11 свидетелей.

Доводы Мамонтова и его адвокатов были отвергнуты апелляционными и кассационными инстанциями. После этого генерал обратился в Конституционный суд РФ с требованием проверить на соответствие основному закону страны норм УПК, которые позволили заменить судью для принятия решения о продлении меры пресечения.

Решение КС

В своем решении судьи Конституционного суда подтвердили обоснованность решений апелляционных и кассационных инстанций по жалобам Мамонтова. КС подтвердил нерушимость принципа неизменности состава суда при рассмотрении уголовных дел, согласно которому в случае замены судьи судебный процесс возвращается на начальную стадию и запускается заново.

Однако КС также отметил, что рассмотрение уголовного дела по существу и решение вопроса об избрании меры пресечения "имеют различную фактическую основу и различное предназначение". Само решение о мере пресечения, по мнению судей КС, является процессуально обособленным от основного разбирательства по уголовному делу.

"Разрешение вопроса о продлении срока содержания под стражей в случаях, не терпящих отлагательства, при временном отсутствии по уважительным причинам судьи, единолично рассматривающего уголовное дело по существу, иным судьей того же суда не свидетельствует об отступлении от требования о неизменности состава суда", - говорится в постановлении КС.

Также судьи КС отметили, что если бы для процедурных вопросов после назначения нового судьи дело возвращали на начальный этап рассмотрения, то нарушалось бы право на доступ к правосудию в разумный срок.

При этом в своем решении Конституционный суд отметил, что федеральный законодатель в соответствии с данным документом имеет право "внести дополнения и изменения, направленные на совершенствование уголовно-процессуального закона и вытекающие из настоящего постановления".